Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken, evinde adeta cephanelik çıktı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Y.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın ikametinde ve üzerinde yapılan aramada, 24,23 gram metamfetamin, 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 77 adet tabanca fişeği, 3 adet yivsiz av tüfeği ve fişekler ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Şüpheli Y.A., 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BİLECİK