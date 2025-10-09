Bilecik'te Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir- Bursa kara yolu Beyce Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Bilecik'ten Bursa yönüne seyreden Önder E. idaresindeki 06 CBY 668 plakalı tır, kavşaktan yola çıkan Abdulsamet H. idaresindeki 11 ACK 202 plakalı tırla çarpıştı. Kazada 11 ACK 202 plakalı tır sürücüsü Abdulsamet H. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım Beyce Köyü Kavşağı'ndan kontrollü olarak sağlandı. - BİLECİK