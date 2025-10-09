Haberler

Bilecik'te Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Yenişehir-Bursa kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir- Bursa kara yolu Beyce Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Bilecik'ten Bursa yönüne seyreden Önder E. idaresindeki 06 CBY 668 plakalı tır, kavşaktan yola çıkan Abdulsamet H. idaresindeki 11 ACK 202 plakalı tırla çarpıştı. Kazada 11 ACK 202 plakalı tır sürücüsü Abdulsamet H. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım Beyce Köyü Kavşağı'ndan kontrollü olarak sağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

Anne olmasına günler kaldı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.