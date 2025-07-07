Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Bilecik'te dün meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolu Akasya Altı Şehir Mezarlığı karşısında meydana gelmişti. Kent merkezinden TOKİ istikametine seyir halindeki 41 AYM 128 plakalı motosiklet sürücüsü Mirza Kerem Topaktaş (20) virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet takla atarak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerine hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Yiğiter Çakır (20) ağır yaralandı. Ağır yaralı yolcu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Topaktaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüştü.

Ağır yaralı Yiğiter Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BİLECİK