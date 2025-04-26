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Bilecik'te Dolandırıcılık Olayında Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te Dolandırıcılık Olayında Şüpheli Yakalandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, dolandırıcılık yaparak bir kadından altınlarını aldı. Jandarma ve Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli, Bursa'da yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayında, kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, S.Ü. isimli kadını telefonla arayarak altınlarını aldı.

Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar kapsamında, şüpheli şahsın köye geliş ve ayrılış görüntüleri, akaryakıt alım fişi ve yemek ödeme fişi gibi deliller elde edildi. Yapılan incelemeler neticesinde failin R.Y. olduğu tespit edildi ve şahsın İnegöl istikametine gittiği belirlendi.

Kurulan koordinasyon sonucu, şüpheli başka bir suç işlediği esnada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Yetkililer, dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, kendilerini polis veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı temkinli olunması ve şüpheli durumların en kısa sürede güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini hatırlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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