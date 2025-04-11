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Bilecik'te Çocuk, Türk Bayrağını Karla Kaplanmaktan Kurtardı

Bilecik'te Çocuk, Türk Bayrağını Karla Kaplanmaktan Kurtardı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bir çocuk okul çıkışında park halindeki polis otosunun önündeki Türk bayrağını karla kaplanmaktan kurtarmak için elinden geleni yaptı. Bu duyarlı davranış vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Bilecik'te bir polis otosunun önünde bulunan Türk bayrağının üzerinin karla kaplı olduğunu gören çocuk karı eliyle temizlemesi takdir topladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Kayhan Mahallesi Konuralp Sokak üzerinde park halindeki polis otosunun önüne Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kapsamında Türk bayrağı asıldı. Bugün Bilecik ve ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası araç önündeki Türk bayrağı karla kaplandı. Okul çıkışı eve dönen bir çocuk Türk bayrağını karla kaplı olmasını görmesi üzerine eliyle karları temizledi. Bu görüntü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülerken, çocuk takdir topladı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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