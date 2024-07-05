Bilecik'te 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Malatya İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Tehdit' suçundan 7 ay süreyle hapis cezası ile yakalama emri bulunan şüpheli şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik'te 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Malatya İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Tehdit' suçundan 7 ay süreyle hapis cezası ile yakalama emri bulunan şüpheli şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK