Beyşehir'de Sazlık Alanında Yangın: Havadan Müdahale ile Söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, yakınındaki ormanlık alana sıçramadan havadan müdahale ile söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üskelles Adası ile suların çekildiği kara parçası arasında kalan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangının bulunduğu alanın sazlık alandan dolayı bataklık durumunda olması nedeniyle karadan müdahale imkanı bulamadı. Ekipler, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için kara kısmında tedbir alıp bekleme yaparken, havadan müdahale için Antalya'dan helikopter istendi. Kısa sürede olay yerine gelen helikopter yangına havadan müdahale ederek kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Beyşehir Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım, sazlık alandaki yangına müdahale için 3 arazöz ve ekiplerle birlikte bölgeye intikal ettiklerini ancak alanın bataklık olması nedeniyle karadan müdahalenin yapılamayacağının anlaşılması üzerine havadan müdahale için helikopter talep ettiklerini ve yürütülen çalışmalarla yangının bir süre sonra ormanlık sahaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi. Yıldırım, yangının rüzgarın farklı yönde esmesiyle adaya da sirayet etmediğini ve bu alanda da fazla bir olumsuz etki oluşturmadığını kaydetti.

Üstünler Mahallesi Muhtarı Ali Yaman ise, adada 200 kadar yaban atının yaşam sürdüğünü belirterek, alevlerin bu alanı etkilememesi ve ormanlık alana sıçramamasının çok sevindirici olduğunu belirtip, çalışmaları yürüten orman teşkilatı ve traktörleriyle destek için gelen köy sakinlerine ve tüm ekiplere teşekkür etti. - KONYA