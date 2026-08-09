Beyoğlu'nda Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Beyoğlu'nda mahalle sakinleri bir binadan kötü koku gelmesi üzerine ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede evde yaşayan Selim Bağda'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu'nun Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri bir binadan gelen yoğun kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kötü kokunun binanın giriş katında bulunan daireden geldiğini tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, dairenin demir parmaklıklarını kırdı. İtfaiyenin yardımıyla eve giren polisler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Selim Bağda'yı (57) salondaki koltukta hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Bağda'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bağda'nın vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası Bağda'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Kokudan nefes alamıyordum"

Yoğun koku nedeniyle yetkililere haber verdiklerini anlatan bir bina sakini, "Genç birisiydi. Bildiğim kadarıyla tek yaşıyordu. Arada bir kardeşi gelip, kalıyordu. Kardeşi de öldüğü gün olayı komşulardan öğrendi. Ben binadan kokuyu aldım. Çocuğum küçük olduğu için dışarıya çıkamıyorum. Burada kaynım oturuyor, ona yemek gönderdim. Bir baktım oğlum eve girerken burnunu kapatıp 'Anne binadan çok pis bir koku geliyor' dedi. Ben de kafamı binaya uzattım. Çok pis bir koku geliyordu. Kapıyı kapatırken kokudan nefes alamıyordum. Polis geldi, sonra itfaiye geldi, sonra savcı geldi. Evde ölü bulunmuş. Çekyatın üzerinde ölü bulunmuş diye duyduk" ifadelerini kullandı.

"Sanki leş kokusu vardı"

Binada oturan bir başka vatandaş ise sabah işe gitmek için binadan çıktığı esnada kokuyu fark ettiğine değinerek, "İnerken kokuyu aldım, çıktım, gittim. Alt komşum da aynı şekilde söyledi. Sanki leş kokusu vardı. Sabah saat 8'de işe gitmek için binadan çıkıyorum, hafif bir hayvan leşi kokusu geliyordu. Pencereden gelen hafif bir kokuydu. Sonra ben çıktım, işe gittim. Gece 12 gibi işten döndüm, kapıda polisler vardı" diye konuştu.

"Kapıyı kontrol ettiğimde leş gibi koku geliyordu"

Mahalle sakinlerinden Cem Kamar, komşuların şikayetleri üzerine kapıyı kontrol ettiğinde yoğun bir kötü koku aldığını belirterek, "Alttaki komşu gelip, 'Kapıdan koku geliyor' dedi. Sonra ben gidip, kapıyı kontrol ettim, leş gibi kokuyordu. Kalp krizi geçirmiş. Ondan sonra sabah saat 4'e doğru gelip, cenazeyi aldılar. Ben onu en son cumartesi sabah gördüm. Biz burada su indiriyorduk. Selam verdi gitti. Sonra cumartesi öğlen saatlerinde vefat etti, biz onu pazartesi akşamı bulduk. Çalışmıyordu, daha önceden çalışıyormuş. Otellerde barmenlik falan yapıyormuş. Son zamanlarda çalışmıyordu. Son zamanlarda burada kötü oluyordu, kalbini tutuyordu. Çok ambulans çağırıyorduk. Ondan sonra da zaten vefat etmiş. Yalnız yaşıyordu ama ara sıra kardeşi onda kalıyordu. Kardeşi de o sırada yurtdışına tatile gitmişti. Ona ben haber verdim" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı