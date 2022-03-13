Kartopu değil meydan savaşı! Karın yerini silahlar alınca çok sayıda kişi yaralandı - Haberler

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Kartopu değil meydan savaşı! Karın yerini silahlar alınca çok sayıda kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar kar topu oynamak için kendini sokağa attı. Beyoğlu'nda ise kar topu eğlencesi faciayla sonuçlandı. İki grup arasında çıkan kavgada silahlar devreye girdi. 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anbean kameraya yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay, akşam saat 21.15 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede oyun oynayan bir grubun attığı kartopu, yoldan geçen bir başka gruba isabet etti. Kartopunun isabet etmesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Tekmeli yumruklu kavga Tophane parkı içerisine kadar sürdü.

Beyoğlu'nda kartopu kavgası silahlı çatışmaya dönüştü; 7 yaralı

Kavganın büyümesi üzerine kartopu isabet eden gruptan bazı kişiler, silahla karşı gruba ateş etti. Bu sırada kurşunların isabet ettiği, F.B.G., S.S, N.Ü., İ.D.S., M.F.İ., E.Ü. ve E.S. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ateş eden grup olay yerinden kaçarken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beyoğlu'nda kartopu kavgası silahlı çatışmaya dönüştü; 7 yaralı

Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Öte yandan polisin yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerden E.B., M.B. ve F.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda kartopu kavgası silahlı çatışmaya dönüştü; 7 yaralı

Tekme ve yumruklarla başlayıp silahlı çatışmaya dönen olayda yaralanan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kavga anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde grubun önce birbirleri ile tekme ve yumruklarla kavga ettiği, daha sonra da silahla çatıştığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tophane, Beyoğlu, kavga, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (7)

Kuman:

Tutuklular; üzülmeyin Adlı kontörlü Serbest kalırsınız.

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Sessiz Sessizz:

Bunlari iceri tikacaksin gunde 3 ogun tekme tokat doveceksin. Simdi birde 7 kisiyi vurmanin namini yasiyorlardir. Bunlarin ne ailesine ne millete faydasi vardir. Ama iste yaratan Rabbim hicbirseyi bosuna yaratmaz.

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Tahsin Büyükkol:

Akillar durgun değil hepten donnuş bunlarin

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