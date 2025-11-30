Haberler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir hastanede uyuyan bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki M.K. tutuklandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin cep telefonunu çalarken güvenlik kameralarına yakalandığı bildirildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sara nöbeti sonrası bayılan adamın kıyafetini ve telefonunu çalan 2 kişi, polis ekiplerince 2 ay sonra yakalanarak tutuklandı.

"PES" DEDİRTEN OLAY

Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Yavuz isimli vatandaş sokak ortasında yürüdüğü sırada sara nöbeti geçirerek bayıldı. Yavuz'u o halde gören B.T. ve C.C.D. isimli şahıslar ise, yere yığılan adama yardım etmek yerine üzerinde bulunan eşyalarını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Sara nöbeti geçirip bayılan adamın üstündeki kıyafetini ve telefonunu çaldılar

SANİYE SANİYE KAMERADA

Dakikalar sonra kendine gelen Yavuz, eşyasının çalındığını fark edince durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Vicdanları yaralayan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yavuz'un nöbet geçirdiği, nöbet sırasında bayılmasının ardından gelen 2 kişinin eşyalarını çalarak sokaktan uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Sara nöbeti geçirip bayılan adamın üstündeki kıyafetini ve telefonunu çaldılar

2 AYLIK TAKİP SONUCU YAKALANDILAR

Yapılan şikayet üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erhan Yavuz'un kıyafetlerini çalan hırsızların peşine düştü. Çevredeki bütün güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen emniyet ekipleri, 2 ay boyunca faillerin izini sürdü. 2 şüpheli, 2 ayın sonunda yine aynı mahallede yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

