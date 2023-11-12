Beyoğlu'nda Bir Kişi Eşini ve 3 Çocuğunu Silahla Öldürdü
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Beyoğlu'nda bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olay sonucunda eşi ve çocukları hayatını kaybederken, saldırgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'nda bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'taki bir binada ikamet eden Özgür N. (33), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sevilay N. (40) ve 3 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sevilay N. ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, ağır yaralı Özgür N'yi hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa