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Beyoğlu'nda 16 yaşındaki çocuk, arkadaşını silahla vurdu

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Beyoğlu'nda 16 yaşında bir çocuk, mahallede dedikodusunu yaptığı iddiasıyla aynı yaştaki akranını silahla bacağından vurdu. Çocuğun olay sonrası kaçtığı anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan çocuk saldırgan tutuklandı.

Beyoğlu'nda 16 yaşında bir çocuk, mahallede dedikodusunu yaptığı iddiasıyla aynı yaştaki akranını silahla bacağından vurdu. Çocuğun olay sonrası kaçtığı anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan çocuk saldırgan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki A.K. isimli zanlı, mahallede arkasından konuştuğunu iddia ettiği arkadaşı M.N.T.'nin peşine düştü. Arkadaşını bir sokakta ulan A.K., silahını sarılarak kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu M.N.T. bacağından ve ayağından yaralanırken, saldırgan A.K. ise elinde silahla koşarak kaçtı. Saldırganın kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

16 yaşındaki çocuk akranını silahla vurdu

Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı M.N.T. ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genci hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaralı M.N.T.'nin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Beyoğlu Asayiş polisi yakaladı

Çalışmalar çerçevesinde saldırganın, emniyette 9 adet suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şahsın gidebileceği yerlere baskın düzenleyen polis, onu olay yerine yakın bir sokakta olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.K., "arkamdan konuşup dedikodumu yapıyordu. Ben de gördüğüm yerde vurdum" dedi. İşlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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