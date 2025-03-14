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Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Beylikdüzü'nde bir kafede yaşanan tartışma sonrası gence silahlı saldırıda bulunuldu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtuluş'un babası yaşananları anlattı.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz aylarda gelen olayda bir kafenin otoparkında çıkan tartışmada 4 kişilik grup, sözlü tacizde bulunduğu gence silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtuluş'un babası Şenol Kurtuluş, "İnsan düşmanına acır 6-7 tane kurşun sıkmaz. Oğlum işinde gücünde olan biriydi. İzin gününde evden gelip marinada arkadaşlarıyla bir şeyler içmek isterken magandalar tarafından önü kesiliyor. Ufak bir tartışmadan sonra telefonunu gasp ediyorlar. Telefonu gasp ettikten sonra sorgu sual sormadan oğlumu kurşun yağmuruna tutuyorlar" dedi.

Olay, 14 Aralık 2024 tarihinde Beylikdüzü Marina'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru gittiği esnada otoparkta görevli ve 4 şahıs arasında yaşanan tartışmada tarafları sakinleştirmeye çalışmıştı. Kurtulmuş, burada 4 şahsın sözlü tacizine maruz kalmış, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma sonrası çıkan kavga daha sonra otoparktaki görevli ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilmişti. 4 şahıs daha sonra araçlarına binerek otoparktan ayrılmış, Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte oturmak için kafeye gitmişti. Bir süre sonra otoparktan ayrılan 4 kişi, geri gelerek otoparkta otomobil içerisinde beklemeye başlamış, arkadaşıyla birlikte kafeden ayrılan Muharrem Can Kurtuluş, aracına binerek otoparktan çıkacağı esnada tartıştığı 4 şüpheli tarafından aracının önü kesilmişti. Kurtuluş, aracından indiği esnada 4 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yere yığılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olaya anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olayın yaşandığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların otoparkta yürüdükleri ve daha sonra tartışmaya başladıkları Muharrem Can Kurtuluş'u silahla yaraladıkları görülüyor. Görüntülerin devamında şahısların kiralık otomobil ile otoparktan çıktıkları ve yerde yaralı olarak yatan Muharrem Can Kurtuluş'u otopark görevlisinin fark ettiği görülüyor.

Oğlunun işinde gücünde olduğunu belirten acılı baba Şenol Kurtuluş, "Oğlum işinde gücünde olan biriydi. İzin gününde evden gelip marinada arkadaşlarıyla bir şeyler içmek isterken magandalar tarafından önü kesiliyor. Ufak bir tartışmadan sonra telefonunu gasp ediyorlar. Telefonu gasp ettikten sonra sorgu sual sormadan oğlumu kurşun yağmuruna tutuyorlar. Oğlum yalnızca otoparka gidip arkadaşlarıyla buluşmak istiyordu. Karşı tarafı bile tanımıyor. Burada alkol alıp gittikten sonra zaten evlerinde de uyuşturucu yakalanıyor. Gasp ettikleri telefonda evde bulunuyor" dedi.

Bir tartışmada sorgu sormadan 6-7 tane kurşun sıkıldığını ifade eden Şenol Kurtuluş, "İnsan düşmanına acır 6-7 tane kurşun sıkmaz. İddianame de hazırlandı. Şimdi de suçlamaları kendi kafalarınca birbirlerine paylaştırmaya çalışıyorlar. Bu insanlar topluma kazandırılırsa bile bunlar daha zararlı olup başka can yakarlar. Benim oğlum insanları seven biriydi. İdealleri olan biriydi. İşinde gücünde olan evlenip çoluk çocuğa karışmak istiyordu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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