Taksi şoförünün dikkatsizliği, yolcu az daha canından ediyordu! Ne olduğunu anlamadan kendini yerde buldu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beylikdüzü'nde dikkatsiz taksi sürücüsü, yolcunun araçtan inmesini beklemeden aniden hareket edince yolcu kendini otoyolun ortasında yerde buldu. O anlar bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansırken, yolcunun şans eseri kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü.
Beylikdüzü Haramidere yokuşu mevkiinde meydana gelen olayda yolcu, taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.
TAKSİ DURMAYINCA YOLCU YERE KAPAKLANDI
Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İşte o anlar;
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa