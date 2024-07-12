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Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! 17 yaşındaki çocuk can verdi

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İstanbul'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının otomobili, bir motosiklete çarptı. Kazada 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kınık'ın kızı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Beykoz'da motosikletle, bir otomobil çarpıştı. Kazada motosikletteki 17 yaşındaki iki çocuktan biri hayatını kaybetti. Kazayı yapan ise Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı çıktı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK BAŞINI BETON DUBAYA ÇARPTI

Kaza, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Y.S.Ö.'nün kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet devrilerek sürüklenirken, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı.

Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! 17 yaşındaki çocuk can verdi

17 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Sürüklenen motosikletin çarptığı kaldırımdaki 2 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KINIK'IN KIZI SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.Z.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kerem Kınık Motosiklet İstanbul Kızılay Beykoz Kınık Çocuk Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Yasin Gönül:

habere bak adaleti anla ne demek serbest bırakıldı bari tutuklayın ilk itirazda serbest bırakın insanların bu şekilde adalete olan güvenini sarsmayın öyle yada böyle ölümlü kaza heyt be güzel ülkeme

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Cem ABACI:

Yaw hatası yoktur belki.Motorcular sıkıntı.Geçen yanaştım durağa sinyal verip.Gelip arkadan 2 kisi arabaya çarptı.Trafikte aradan sıvışmak istedi.Sağdan sollama yapılmayacagını kaç kişi biliyor?Ben de hiçbir kusur yok.Birinde asker miğferi kask niyetine digerinde yok.Fren tutmuyor.Şükür birsey olmadı.Olsaydı beni tutuklamaları mi gerekirdi.O zaman benim adaletim ne olacak?Bilip bilmeden her habere yargıçlik yapan tipler azıcik durun lâ

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yanıt7
Güven önemlş:

kızılay başkanı

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Cengiz:

Atın içeriye

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Eyup DAĞCI:

Ölümlü kazaya karışan sürücüler normalde tutuklanır

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ayla kulak:

adalet çok bekleriz vayki ölene

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Kenan Tepretoğlu:

çarpışma değil bu, alenen sokaktan çıkıp caddede giden motorsiklete vuruyor, bilinçli taksirle adam öldürme ve yaralama suçu, tutuklanmalı mutlaka, kişiye göre mi karar veriyor hukuk, pardon ya hangi ülkede olduğumu unuttum bir an

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