Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! 17 yaşındaki çocuk can verdi

İstanbul Beykoz'da motosikletle, bir otomobil çarpıştı. Kazada motosikletteki 17 yaşındaki iki çocuktan biri hayatını kaybetti. Kazayı yapan ise Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı çıktı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK BAŞINI BETON DUBAYA ÇARPTI

Kaza, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Y.S.Ö.'nün kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet devrilerek sürüklenirken, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Sürüklenen motosikletin çarptığı kaldırımdaki 2 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KINIK'IN KIZI SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.Z.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.