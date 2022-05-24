1 yıl önceki görüntüler ortaya çıktı! İşte Beyazıt'taki çatışmanın fitilini ateşleyen olay - Haberler

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1 yıl önceki görüntüler ortaya çıktı! İşte Beyazıt'taki çatışmanın fitilini ateşleyen olay

Haberler.com - 3. Sayfa
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Dün İstanbul Beyazıt'ta 1'i polis 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Husumetli esnafların 2021 yılının Haziran ayında "tükürük" mevzusu nedeniyle tartıştığı ve olayın silahlı çatışmaya dönüştüğü öğrenildi. İddialara göre, dünkü çatışmanın nedenlerinden biri de geçen yıl yaşanan bu olay.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta dün iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis sırtından yaralandı. Olayda esnaflardan biri polisin silahını alarak karşı tarafa doğru ateş açtı.

Beyazıt'ı savaş alanına çeviren kavgada yeni görüntü! Aylar önce karşı esnafa doğru tükürmüş

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, özel harekat polisleri de güvenlik önlemi aldı. Çatışmada 1'i polis 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 27 kişiyi gözaltına aldı. 2 tabanca ele geçirildi. Kavganın çıktığı dükkanın 1 buçuk yıldır kapalı olduğu dün ilk defa açıldığı öğrenildi.

Beyazıt'ı savaş alanına çeviren kavgada yeni görüntü! Aylar önce karşı esnafa doğru tükürmüş

Olayın yaşandığı yerde daha önce çalışan Selim Kanat, "6-7 yıl o dükkanda çalıştım. Yan dükkanda ayakkabı satıyorlar. Mahmut diye bir arkadaş onun da geçen sene abisini vurdular. Abisi vurulduktan sonra 1 buçuk yıldır dükkan açmıyordu. Bugün dükkanlarını açtılar olay patlak verdi. Dükkan yaklaşık 2 yıldır açılmıyor. Bir iki kere açmaya çalıştılar yine kavga çıktı. Sabah 07.00'de dükkanı açıyor. İlk başta sözlü tartışma çıkıyor. Daha sonra çatışma çıkıyor" dedi.

Beyazıt'ı savaş alanına çeviren kavgada yeni görüntü! Aylar önce karşı esnafa doğru tükürmüş

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Meğer iki esnaf arasındaki gerginlik bir yıl öncesine dayanıyormuş. İki esnaf arasındaki gerginlik, 2021 yılının Haziran ayında "tükürük" tartışması nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.

1 yıl önce yaşanan olayın görüntülerine göre, husumetli esnaflardan birinin diğerine doğru tükürdüğü görülüyor. Tükürük tartışması önce yumruklu sonra ise silahlı kavgaya dönüşüyor. Dünkü çatışmanın nedenlerinden birinin de, aylar önce yaşanan bu olay olduğu iddia edildi.

Haberler.com - 3. Sayfa

İstanbul, Beyazıt, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Doğrucu Davut Davut:

Kırmızı tshortlünün ölmesi gerekirdi olaylarda.

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Hakan Arslanoglu:

Dün ile bugün arasında kavga çıkarsa yarın kaybolur. Dün yaşananlar dünde kalmıştır kapanması gerekir. eski sayfaları açanlar fazlalaşırsa mezarlık ve cezaevleri fazlasıyla dolar.

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VAHAP:

MAFYAVARİ HEPSİNİ ORADANSÜRECEKSİN OLAY BİTER

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