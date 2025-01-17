Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 39 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Savcılık ifadeleri tamamlanan Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Hakimlik sorgusuna alınan isimlerden haklarında adli kontrol talep edilen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş ile CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Esra Yenidünya'nın da olduğu 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAKİMLİK SORGUSU TAMAMLANAN AKPOLAT'IN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tutuklanması talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusu tamamlandı. Akpolat'ın eşi Yeşim Yankılıç Akpolat, polis eşliğinde hakimlik katından çıkarılan Rıza Akpolat'a sarıldı. Akpolat'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Destek için bekleyen CHP'liler, "Başkanım inşallah güzel haberlerle çıkacağız burdan" dedi. Akpolat ise, "Olumlu, olumsuz hiç önemli değil" diyerek karşılık verdi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifadesinde "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum" dedi. Savcının ayrıntılı sorularına net yanıtlar veren Akpolat, "Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır" diyerek suçlamaları reddetti ve serbest bırakılmayı talep etti. Rıza Akpolat'a yöneltilen sorular ve cevaplarının bir kısmı şu şekilde:

Savcı , "Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş'taki işlerini takip etmek üzere kurduğu anlaşılan ve ticaret sicilinde Gökçe Gökçe adına kayıtlı İldeniz Organizasyon isimli firmaya belediyenin hesap hareketlerini temin ettiğimiz aralıkta 4 milyon TL ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

, "Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş'taki işlerini takip etmek üzere kurduğu anlaşılan ve ticaret sicilinde Gökçe Gökçe adına kayıtlı İldeniz Organizasyon isimli firmaya belediyenin hesap hareketlerini temin ettiğimiz aralıkta 4 milyon TL ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir? Akpolat: "Firmayı bilmiyorum. Belediyenin hangi işlerini yaptığını ve hangi konuda ödeme yapıldığını bilmiyorum."

"Firmayı bilmiyorum. Belediyenin hangi işlerini yaptığını ve hangi konuda ödeme yapıldığını bilmiyorum." Savcı, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza 25 Ekim 2024 tarihinde yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilmiş, burada alınan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı belirtilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza 25 Ekim 2024 tarihinde yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilmiş, burada alınan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı belirtilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir? Akpolat,"Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım bulunmamaktadır."

"DÜĞÜNDEN GELEN TAKILARLA OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİM"