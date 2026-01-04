Haberler

Berlin'de elektrik kesintisi nedeniyle eğitime ara verildi

Güncelleme:
Almanya'nın başkenti Berlin'de sabotaj nedeniyle 45 bin hane ve 2 bini aşkın iş yeri elektriksiz kaldı. Elektrik kesintisi, eğitim kurumlarını da etkileyerek 4 günlük araya yol açtı. Aşırı solcu grup tarafından üstlenilen sabotajın ardından bölgedeki halkın ihtiyaçları için Alman ordusu destek verecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında nakil hatlarına zarar veren ve 45 bin hane ile 2 bini aşkın iş yerinin perşembe gününe kadar elektriksiz kalmasına neden olan sabotaj nedeniyle eğitime 4 gün ara verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 45 bin hane ile 2 bini aşkın iş yerinin etkilendiği elektrik kesintisi sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Berlin'in güneybatısını etkileyen elektrik kesintisine ilişkin soruşturma sürerken polis, nakil hatlarına zarar veren sabotajı aşırı solcu Volkan Grubu'nun üstlendiğini duyurdu. Polis, Berlin'de daha önce de birçok sabotaj eylemine karışan aşırı solcu Volkan Grubu hakkında da soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bu kapsamda Berlin polisi kablo yangınları ve kundaklamaya ilişkin bilgi sahibi olanların veya görgü şahitlerine çağrıda bulunarak kendileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu. Polis ayrıca gece ve gündüz elektrik kesintisinin olduğu bölgelerde görevli memurların sayısının da artırıldığını açıkladı.

Şüpheliler, düzenek yerleştirdiler

Berlin Enerji ve Kamu İşletmeleri Senatörü Franziska Giffey de şüphelilerin 5 yüksek gerilim ile 10 orta gerilim hattı kablosunun hasar gördüğü Teltow Kanalı üzerindeki köprüye kundaklama düzeneği yerleştirdiklerini açıkladı.

Alman ordusu destek verecek

Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Iris Spranger, Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerinin elektriksiz kalmasına neden olan kundaklamanın ardından Alman ordusunun bölgedeki halka destek vereceğini bildirdi. Spranger, tüm bölge halkına belli noktalarda sıcak içecek ve yiyecek sağlanacağını da bildirdi.

Eğitime ara verildi

Berlin'de elektrik kesintisinden etkilenen bölgelerde ilk ve orta dereceli bazı okullarda Perşembe gününe kadar eğitim verilemeyecek. Bölgedeki okullardan velilere gönderilen elektronik postada Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle yeni yılın ilk ders saatinin başlayacağı 5 Ocak Pazartesi gününden 8 Ocak Perşembe gününe kadar eğitim yapılamayacağı bildirildi. Bölgedeki kreşlerin de kapalı olacağı, bu nedenle ailelere destek için çözüm arandığı belirtildi. Elektrik kesintisinin olduğu bölgelerde bazı tren seferleri de halen yapılamıyor. Sefer yapılamayan hatlar için ise otobüsler devreye alındı.

Ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında cumartesi sabahı yangın çıkmış, Teltow bölgesindeki Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonu da yangından etkilenmişti. Zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bini aşkın iş yerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceği açıklanmıştı. Kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bölgedeki hastanelerde kalan hastalar başka kliniklere nakledilmişti. - BERLİN

