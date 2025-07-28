Benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı! İşte ciğerlerimizi yakan o hain

Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Kışmanlar köyünde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yangını çıkardığı iddia edilen ve FETÖ üyeliği sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in, yangın öncesi bir benzin istasyonundan pet şişelerle benzin aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

5 LİTRELİK PET ŞİŞELERDE BENZİN TAŞIDI

Görüntülerde, 03 HK 184 plakalı kamyonetle istasyona gelen Aytekin'in, marketten aldığı 5 litrelik su şişelerindeki suları çiçek saksılarına döktüğü ve ardından pompaya geçerek bu şişelere benzin doldurduğu görülüyor. Benzinleri aracının kasasına yerleştiren şüphelinin, istasyon çevresinde sık sık telefonla görüşme yaptığı da kameralara yansıdı.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ

Yangının meydana geldiği sırada vatandaşlar tarafından ormanlık alanda şüpheli davranışlar sergilediği belirtilen Ufuk Aytekin, 03 HK 184 plakalı kamyonetiyle olay yerinden uzaklaştı. Kamyonetin kasasında benzin bidonlarının bulunması üzerine, Aytekin, Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kışmanlar köyünde gözaltına alındı.

FETÖ GEÇMİŞİ VE PSİKOLOJİK SORUNLAR

Edinilen bilgilere göre; Ufuk Aytekin'in 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptığı, ancak 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen Aytekin, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildi.