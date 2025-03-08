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Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası! Hocası konuştu

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Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra sağ olarak bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Meditasyonla ilgilendiği bilinen Gürel'in ormanda kaybolduğu süre boyunca neler yaşadığı belirsizliğini korurken, Ece Güler'in hocası Hale Özen, genç kadının "Witchcraft" yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığını iddia etti.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

HİPOTERMİDEN VEFAT ETTİ

Ece Gürel'in ön otopsisi tamamlandı. Raporda, Gürel'in ölümünün hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri neticesinde, ölüm sebebi hakkında kesin kanaat belirtileceği ifade edildi.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Peyzaj Mimarının Hayatını Kaybettiği Bildirildi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Ece Gürel için Bağcılar Güneşli Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Gürel, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesinin Koca Sinan Mezarlığına defnedildi.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Peyzaj Mimarının Hayatını Kaybettiği Bildirildi

"HAYAT DOLU BİRİYDİ"

Mahalleden çocukluk arkadaşı Güfte Keskin, "Arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Abisi ortaokul arkadaşımdı. Aynı mahallede büyüdük. Okula giderken, ben işe gidiyordum. Beraber dönüyorduk. Çok pozitif, neşeli ve olumsuzluk düşünmeyecek bir insan. Medyadan duyduğum kadarıyla iş yerinde sorun yaşıyormuş. Tarot sayfası açmıştı hatta ben de şakalaştım. Onunla alakalı eğitim aldı. Hayat dolu biriydi, ağzına olumsuz cümle almazdı. Şüpheli ölüm mü bir şey diyemem, polis araştıracak" dedi.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Peyzaj Mimarının Hayatını Kaybettiği Bildirildi

"ÖLÜMÜNÜN ALTINDAN BAŞKA ŞEYLER ÇIKACAK"

Akrabası Metin Çeştepe ise "Çok üzgünüz, daha ileride neler çıkacak bilmiyoruz. Ölümünün altından başka şeyler çıkacak. Çantanın ileride bulunması bizi kuşkulandırıyor. Şüpheli ölüm. İleriki günlerde inşallah nedeni açıklanır. Ölüm nedenine organ yetmezliği dediler" diye konuştu.

"BİR SÜRÜ SORU İŞARETİ VAR"

Akrabası Yusuf Çeştepe ise, "Adli Tıp'ta ön raporda organ yetmezliği denildi. Bir sürü soru işareti var. Ece iyileşecek, anlatacak diye bekliyorduk. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları neye dayanarak yapıyorlar bilmiyorum. Abisi yurtdışında sosyal medyaya bakıyor. Beni arıyor, 'ne oluyor' diye. Ritüelle ilgileniyordu ama o sebepten mi öldü bilmiyoruz. Oraya gitme sebebi meditasyondur belki ama meditasyondan öleni duymadım" ifadelerini kullandı.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Peyzaj Mimarının Hayatını Kaybettiği Bildirildi

SIRLARI İLE ÖLDÜ

Ece Gürel'in, ormanda 4 gün boyunca ne yaşadığı merak konusu oldu. Ece Gürel'in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel'in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü. Gürel'in ormanda, telefonunun ve bazı kıyafetlerinin katlanmış halde bulunması ise akıllara intihar etmiş olabileceği ihtimalini getirdi.

ÇIĞLIK TERAPİSİ İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç ise Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi yapmak için gittiğini öne sürdü. Erdinç sosyal medya paylaşımında, "Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi için gittiği belirlendi" ifadelerini kullandı.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Peyzaj Mimarının Hayatını Kaybettiği Bildirildi

"CADILIK ZANAATİ EĞİTİMİ ALIYORDU"

Öte yandan Ece Gürel'in "Witchcraft" yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı iddia edildi. Gürel'in hocası ise bu konuda bir açıklama yaptı. Gürel'in eğitime Eylül ayında başladığını söyleyen Hale Özen, eğitimin detayları hakkında bilgi verdi.

İşte Hale Özen'in eğitimle ilgili açıklamaları;

"Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki aa biz burada hiç spiritüel bir şey var diye geldik. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek saklayacak değiliz"

Ece Gürel
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdal_19:

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