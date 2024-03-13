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Belediye otobüsünde oğluyla, yaşlı çifti darbeden okul müdürü: Babalık refleksiyle oldu

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MERSİN'de belediye otobüsünde oğlu A.O.T. (17) ile birlikte Hamdiye (71) ve Ramazan Polat (77) çiftini darbeden okul müdürü İsmet Turan (53), tutuklu yargılandığı davada, karşı tarafı suçladı. Ramazan Polat'ın oğluna hakaret edip vurması nedeniyle karşılık verdiğini iddia eden Polat, "Babalık refleksiyle oldu" dedi.

MERSİN'de belediye otobüsünde oğlu A.O.T. (17) ile birlikte Hamdiye (71) ve Ramazan Polat (77) çiftini darbeden okul müdürü İsmet Turan (53), tutuklu yargılandığı davada, karşı tarafı suçladı. Ramazan Polat'ın oğluna hakaret edip vurması nedeniyle karşılık verdiğini iddia eden Polat, "Babalık refleksiyle oldu" dedi.

Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmet Turan tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

Sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi.

'OĞLUMA VURDU'

Sanıklar bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki sanık çift ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık İsmet Turan, "Olay günü Mersin Şehir Hastanesi'nden çıkışımızda otobüsün ön tarafına doğru karşılıklı bulunan koltuğa oturmuştuk. Daha öncesinde tanımadığım Ramazan Polat ve Hamdiye Polat araca bindiler. Ramazan Polat, oğluma hakaret edip, vurdu. Oğlumu korumaya çalıştım. Ramazan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli söz söylediğimi hatırlamıyorum. Keşke yaşanmamış olsaydı. Kusura bakmasın lütfen. Babalık refleksiyle oldu. Üzgünüm" dedi.

Sanık A.O.T. de üzerine atılı suçlamaları reddetti.

'KİMSEYİ DARBEDECEK DURUMDA DEĞİLİZ'

Müşteki sanık Hamdiye Polat ise "Olay günü eşim ile birlikte hastanede muayene olduktan sonra otobüse bindiğimizde engelli koltuğunda daha öncesinde tanımadığımız İsmet Turan ve oğlunu gördük. Eşim engelli olduğunu ve koltuğa oturmak istediğini söyledi. O sırada bir anda Turan bize 'Hayır, biz de engelliyiz, biz oturmak istiyoruz' dedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Baba oğul eşimi darbetmeye başladılar. Şikayetçiyiz. Eşim engellidir, kimseyi darbedecek durumda değil. Ben de kimseyi darbetmedim, küfretmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ramazan Polat da sanıklar hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

SAVCI, 'NİTELİKLİ KASTEN YARALAMA'DAN CEZA İSTEDİ

Tarafları ve avukatları dinleyen mahkeme savcısı, sanıklar hakkında mütalaasını verdi. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık İsmet Turan'ın yaşlı çifte karşı 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanıkların birbirlerine karşı işledikleri 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından da beraatlerini istedi.

Mahkeme, avukatların mütalaaya karşı ek süre talebi üzerine duruşmayı erteledi. Ayrıca, sanık İsmet Turan ve oğlu A.O.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Adliye 3.Sayfa Haberler

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