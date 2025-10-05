İğrenç manzara Başkanı şoka uğrattı! 'Annene yedirir misin?' diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncülüğünde yapılan gıda denetiminde, hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu bir üretim tesisi ortaya çıkarıldı. Denetim sırasında yaşananlar hem Başkan Yılmaz'ı hem de kamuoyunu şoke etti.

KÜFLENMİŞ SALÇALAR, BOZULMUŞ REÇELLER, TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER...

Zabıta ekipleriyle birlikte ilçede faaliyet gösteren bir gıda üretim tesisine denetime giden Başkan Yılmaz, içeride karşılaştığı manzara karşısında büyük tepki gösterdi. Tesisin içinde küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi. Hijyen koşullarından tamamen uzak olan ortamı gören Yılmaz, firma yetkilisine sert sözlerle yüklendi.

"BUNLARI ANNENE YEDİRİR MİSİN?"

Tesisteki küflenmiş salçaları inceleyen Başkan Yılmaz, firma sahibine dönerek, "Bunları annene yedirir misin?" diye sordu. Firma sahibinin, "Tabii ki hayır" şeklindeki yanıtı üzerine, Yılmaz bu kez, "Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun?" sözleri ile tepkisini sertleştirdi.

"BİZZAT ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM, MAHKEMEYE GİDECEĞİM"

Denetim sırasında bozulmuş reçel kavanozlarının da rafta tutulduğunu gören Başkan, öfkesini şu sözlerle dile getirdi: "Bozuk reçeli neden tuttuğunu açıklamadın. Bu memleketi ben sizin gibilere kirlettirir miyim ya. Gaziantep gastronomisiyle ünlü bir şehir, siz kirletiyorsunuz burayı. 80 ton dışarıda, 4 TIR mal yakaladık. Bizzat şikayetçi olacağım, mahkemeye gideceğim. Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı. Sen o çocuklara bunları layık gördün ya seni Allah'a bile havale etmiyorum."

"ÖYLE BİR PİŞKİNLİK İLE KARŞILAŞTIK Kİ, GÖZLERİMİZE İNANAMADIK"

Başkan Yılmaz, yapılan denetimin görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaştı. Açıklamasında, gıda güvenliğini tehdit eden hiçbir işletmeye göz yumulmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Şehitkamil'de kimse halkın sofrasına ihanet edemez… Denetimlerimizde öyle bir pişkinlik ile karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler… Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz. Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız."

İDARİ VE ADLİ İŞLEMLE BAŞLATILDI

Yetkililer, söz konusu tesisle ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Belediye ekipleri ise benzer işletmelere yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.