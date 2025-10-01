Haberler

Bebek'teki alevler ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'nun da evini yaktı
İstanbul Bebek'te bulunan üç katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 4 binaya daha sıçradı. Yangının başladığı binada yaşayan bir kadın çevredekiler tarafından kurtarılırken, bina yola doğru çöktü. Park halindeki bir otomobil ise hasar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar alan binalardan birinde ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evinin de yer aldığı öğrenildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde bulunan üç katlı ahşap binada yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı.

KISA SÜREDE 4 BİNAYA DAHA SIÇRADI

Alevler yan binaya da sıçradı. Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevler kısa sürede 3 binaya daha sıçradı.

MAHALLE DUMAN ALTINDA KALDI

Ekipler, çektikleri hortumlarla farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın nedeniyle mahalle yoğun duman altında kaldı; çevredekiler, yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

OYUNCU ŞEBNEM BOZOKLU'NUN EVİ HASAR GÖRDÜ

Ahşap binada çıkarak alevlerin yanındaki 3 binaya daha sıçradığı yangında aralarında oyuncu Şebnem Bozoklu'nun da evinin yer aldığı 4 bina hasar gördü. 2 bina ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Yangına teslim olan ahşap binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alevlerin sardığı binanın bir anda çöktüğü, altındaki otomobilin ise büyük hasar aldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
