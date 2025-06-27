Dilencilerin kavgası nasıl sömürüldüğümüzü ortaya çıkardı

Dilencilerin kavgası nasıl sömürüldüğümüzü ortaya çıkardı
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Bursa'da şehrin en işlek caddelerinden birinde mıntıka paylaşımı yapamayan yanlarında bebek arabası gezdiren dilenci şahısların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı. Kavga sırasında yola fırlayan bebek arabasının içinde bebek olmayışı dilencilerin vatandaşları nasıl istismar ettiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Nilüfer Beşevler kavşağında orta refüjde birbirine giren 2 dilenci grubun tekme tokat kavgası bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Kendilerini acındırıp para koparmak için yanlarında bebek arabası gezdiren iki farklı dilenci grubu arasında mıntıka tartışması yaşanınca taraflar birbirine girdi.

BEBEK ARABASI BOŞ ÇIKTI

Tekme tokat kavga sırasında bebek arabalarından biri orta refüjden yola inip ilerlemeye başladı. Üzeri açılan bebek arabasında bebeğin olmadığı dilencilerin istismar yoluyla vatandaşları nasıl kandırdıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavgaya tutuşan dilencileri yoldan geçen vatandaşlar güçlükle ayırabildi. Bir vatandaşın kaydettiği görüntüler ile ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.

Dilencilerin kavgası nasıl sömürüldüğümüzü ortaya çıkardı

Dilencilerin kavgası nasıl sömürüldüğümüzü ortaya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Kimse vermesin bunlara bir kuruş. Gercek fakir olan biri gider bir esnafa hizmet karşılığa bir yemek ister. Utanır dilenmekten.

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