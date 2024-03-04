BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat'ta trafik kazası geçirdi; kendisi ve araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki makam otomobili, Reşediye ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada BBP lideri Destici, BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve araçta bulunan diğer 2 kişi yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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