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BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

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Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat'ta trafik kazası geçirdi; kendisi ve araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki makam otomobili, Reşediye ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada BBP lideri Destici, BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve araçta bulunan diğer 2 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Reşadiye Hukuk Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (9)

Bükücü:

Geçmiş Olsun !!!

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Medeni Bingöl:

Düsüncemde değil ama insanlık adına Geçmiş olsun dileklerimi sunarım Ey vatandaşlar uyanalım önce insan olalım Düsüncelere saygılı olalım

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Serkan Kaplan:

Geçmiş olsun da, Bomboş yolda nasıl becerdi o şoför o işi onu merak ettim. Reklam kokusu almaya başladım.

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hasan:

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’da bu tarihlerde kaza geçirmişti geçmiş olsun

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Ahmet Demirtaş:

Geçmiş olsun

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emre çukur:

geçmiş olsun

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ALEYNA AKAN:

Su desdisi su yolunda kırılır ( seçim yolunda)

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Ali Kara:

Geçmiş olsun!

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ALEYNA AKAN:

Geçmiş olsun başkana

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