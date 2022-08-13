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Silahlı kavga kaza ile sonuçlandı, bir kişi yarı çıplak halde olay yerinden kaçtı

İstanbul Bayrampaşa'da iki araçtaki kişilerin trafikteki silahlı kavgası kaza ile sona erdi. Kaza sonrası şüphelilerden biri yarı çıplak şekilde olay yerinden kaçtı.

Dün akşam saatlerinde Cevatpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre iki araçta bulunan kişiler arasında trafikte silahlı kavga çıktı. Seyir halindeki iki araç, Şehit Kamil Balkan Caddesi yol ayrımında kaza yaptı. Kazaya arkadan gelen bir minibüs ile otomobil de karıştı.

ARAÇTAN ÇIKAN KİŞİ SOYUNUP KAÇTI

Daha sonra siyah renkli araçtan çıkan bir kişi soyunarak yarı çıplak şekilde ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavga kaza ile sonuçlandı, bir kişi yarı çıplak halde olay yerinden kaçtı

O ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Silahlı kavga kaza ile sonuçlandı, bir kişi yarı çıplak halde olay yerinden kaçtı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger kavga 3. Sayfa Haberler

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