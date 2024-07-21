Üye Girişi
Haberler

Batman Havalimanı'nda polis memuru yanlışlıkla komiser yardımcısını vurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Havalimanı'nda yolcu olan bir komiser yardımcısı, silah kontrol noktasında görevli polis memuru tarafından kazara vuruldu. Olay sonucunda komiser yardımcısı yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

Ankara'dan Batman Havalimanı'na yolcu olarak gelen bir komiser yardımcısı, silah kontrol noktasında görevli polis memuru tarafından yanlışlıkla vurularak yaralandı.

Batman Havalimanı'nda Komiser Yardımcısı Kazara Vuruldu

POLİS MEMURU, YANLIŞLIKLA KOMİSER YARDIMCISINI VURDU

Edinilen bilgilere göre, TK-4115 sefer sayılı uçakla Ankara'dan Batman'a gelen komiser yardımcısı M.A.D., silah teslim noktasına gelerek tabancasını almak istedi. M.A.D., burada görevli polis memuru F.D. tabancayı kontrol bidonu içerisine doğrultup kontrol ettiği esnada silahın ateş alması sonucu kazara bacağından yaralandı.

Batman Havalimanı'nda Komiser Yardımcısı Kazara Vuruldu

Komiser yardımcısı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Havalimanı İnceleme Batman Güvenlik Havacılık Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek

Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title