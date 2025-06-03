Ailesini tahra ile rehin aldı

Ailesini tahra ile rehin aldı
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Ailesini tahra ile rehin aldı
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Batman'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 30 yaşındaki şahıs annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı. Ola yerine sevk edilen ekiplerin şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yaylatepe Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G.(30), kaldıkları evde annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı.

Ailesini tahra ile rehin aldı

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ev polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

TAHRA NEDİR?

Tahra, genellikle kırsal bölgelerde kullanılan, kısa saplı ve kavisli, keskin ağızlı bir tarım aletidir. Ot, çalı ve ince dalları kesmekte ya da temizlemekte kullanılır. Orak ve bıçak arasında bir yapısı vardır. Küçük çaplı budama işleri için de tercih edilir.

Ailesini tahra ile rehin aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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