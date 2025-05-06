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Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu! Yaşadığı zorlukları paylaştı

Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu! Yaşadığı zorlukları paylaştı
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2015 yılında katıldığı müzik yarışmasıyla adını duyuran Mutlu Kaya, eski sevgilisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Saldırıdan sonra vücudunun büyük bir bölümünü kullanmakta zorlanan ve konuşmakta güçlük çeken Kaya, "Annem bana değil ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum" sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Bir dönem katıldığı ses yarışmasında Sibel Can'ın desteğiyle tanınan Mutlu Kaya, 2015 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski sevgilisi tarafından başından vurulmuştu. Genç yaşta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Kaya, uzun süren tedavi süreciyle hayata yeniden tutundu.

Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu! Yaşadığı zorlukları paylaştı

Geçirdiği ameliyatlar ve yoğun fizik tedavi sürecinin ardından yaşama azmiyle örnek olan Mutlu Kaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajlarla zaman zaman takipçilerine duygularını aktarıyor. Son olarak Instagram hesabında yaptığı duygusal paylaşım, sevenlerini derinden etkiledi.

Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu! Yaşadığı zorlukları paylaştı

"Annem bana değil, ben anneme bakacaktım." sözleriyle başlayan metninde Kaya, yaşadığı fiziksel ve duygusal zorlukları şu sözlerle dile getirdi, "Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır hayallerim vardı. Benim umutlarım çok mutlu olacaktım, annem bana değil ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali artık özgürce uçmak istiyorum."

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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