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Başıboş sokak köpeği dehşeti anbean kamerada! Bağrışları sokağı inletti

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Bir başıboş sokak köpeği dehşeti daha! Olayın adresi bu kez Ordu oldu. 55 yaşındaki Nuh Ç. sokakta yürüdüğü esnada başıboş köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu'da 55 yaşındaki Nuh Ç.'nin başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde adamın köpeklerle yaşadığı dehşet anları tüyler ürpertti.

ADAM BAĞIRARAK ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Korgan ilçesi Merkez Mahalle Dip Sokak'ta meydana geldi. Nuh Ç. isimli bir kişi yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokak üzerinde bulunan 4 köpekten 3'ü Nuh Ç.'nin üzerine yürümeye başladı. Köpeklerden ikisi saldırıp ısırdı. Köpeklerle bir süre mücadele eden Nuh Ç., bağırarak çevredekilerden de yardım istedi. Sokak köpeklerinin kol ve bacak kısmından yakaladığı Nuh Ç. yere düştü. Mahalle sakinlerinin yüksek sesle bağırması üzerine ürken köpekler kaçtı.

Başıboş sokak köpeği dehşeti anbean kamerada! Bağrışları sokağı inletti

HASTANEYE GİTTİ SAĞLIK DURUMU İYİ

Köpeklerin saldırısından sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirtilen Nuh Ç.'nin ayakta tedavisinden sonra taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Başıboş sokak köpeği dehşeti anbean kamerada! Bağrışları sokağı inletti

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

GÜVEN01:

Kanun çıktı yada çıktı hala sokaklar köpek ten ve köpek dışkısından geçilmiyor...Belediyeyi mahkemeye verin...

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