Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler

Yangında ölen Nazlıcan'ın babası dehşet anlarını anlattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de dairede çıkan yangında ailesini uyandırıp kendisi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan'ın babası dehşet anlarını anlattı. Acılı baba, "Nazlıcan ağabeyine, ''Gelemiyorum, yatağım yanıyor. Babamı kaldırın beni kurtarın' diyor. Hiçbir şey yapamadım o anda. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti." dedi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'ta yer alan 3 katlı binanın en üst katında bugün 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede her yeri sardı. Yangını fark eden Nazlıcan Pehlivan (12) ağabeyini uyandırdı.

Yangında ölen Nazlıcan'ın babası dehşet anlarını anlattı

NAZLICAN HAYATINI KAYBETTİ

Dairede bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken Nazlıcan içeride mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri Nazlıcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alevlere teslim olan aile kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen Nazlıcan'ın babası dehşet anlarını anlattı

"'AĞABEY GELEMİYORUM, YATAĞIM YANIYOR' DİYOR"

Nazlıcan'ın babası Oktay Pehlivan dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Akşam uyuduğumuzda bir şey yoktu. Elektrikli soba yanımda. Elektrikli ocağı prize taktık. Lambiri tavan olduğu için sabah saat 6 gibi yanmaya başlıyor. Tabii kabloları ısınma yapıyor. Elektrikli ocaktan dolayı. Önce tavan yanmaya başlıyor, tavan yanınca benim kızın yatağı oradaydı. 14 yaşındaki ağabeyi ise burada yatıyordu. Tavanı komple alev sardıktan sonra kızım ağabeyine sesleniyor. 'Ağabey kalk annemleri kaldır' diyor. Ev yanıyor. Çocuk kalkıyor ama zaten o anda alevler evin yarısını sarmış. Ağabeyi bizi kurtarmaya gelirken bağırıyor, 'Nazlıcan sen de gel'. O da diyor ki, 'Ağabey gelemiyorum, yatağım yanıyor. Alevlerden dolayı gelemiyorum, babamı kaldırın, beni kurtarın' diyor."

Yangında ölen Nazlıcan'ın babası dehşet anlarını anlattı

"BİZİ KURTARDI AMA KENDİSİNİ FEDA ETTİ"

Oğlunun kendisini kaldırdığında yerden 30 santimetre yukarıya kadar evin komple alevler içerisinde olduğunu belirten Pehlivan, "Simsiyah duman vardı, dumandan alevler dışarıya doğru püskürme yapıyordu. Nazlıcan diye bağırıyorum ama Nazlıcan 2 bazanın arasındaki boşluğa saklanmış. Alevlerden korunmak için. Hiçbir şey yapamadım o anda. Alevler salona doğru iyice çoğalmaya başlayınca salondaki lambirilerde yanmaya başladı. Tavan tutuştu. Çocuk kalkıp ağabeyini çağırmasa, çocuklar bizi uyandırmamış olsa ne ben ne de diğer taraftaki kızlarım ne de buradaki çocuklar hiçbir tanesi şu anda hayatta olmayacaktık. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti. Temiz bir evlat olarak gitti. Çok utangaç çok çekingen çocuktu. Derslerinde başarılı bir çocuktu. Ben razıyım, Allah'ım da razı olsun ondan." dedi.

"OTEL YANGININDA ÖLEN KIZ ÇOCUĞUNA ÜZÜLÜRKEN BENİM BAŞIMA GELDİ"

Pehlivan "Ev gider de her şey gider de bir canın gitmesi çok kötü. 2 gün öncesinde otel yangınında vefat eden bir öğrenci kız çocuğu vardı. Sırasına çiçekler koymuştular. Çocuğa üzülürken iki gün sonra benim başıma geldi. Benim söylemek istediğim kesinlikle insanlar donsunlar ne yaparsa yapsınlar ama elektrikli ocağı kullanmasınlar akşam yatarken kesinlikle kullanmasınlar. Şu an ne oldu kızım morgda yatıyor. Bugün kızımla birlikte gezmeye gidecektik." diye konuştu.

Yangında ölen Nazlıcan'ın babası dehşet anlarını anlattı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
img

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
img

İlayda Alişan tesettüre girdi
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYILDIZ:

Allah sabır versin düşünmek bile çok zor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Masumiyeti yüzüne de yansımış yavrucağın, insan bakmaya doyamıyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCENGİZ HAN:

Ah be emmi be, hakkatten zor bir durum be. Allah sabırlar versin. Orda olup, alevlere dalıp, herkesi kurtarasım geliyor, otel yangınında olduğu gibi. Özellikle; çocukları ve bebekleri. Ah be, Allah öyle bi güç nasip etsin, o zor durumu yaşamak zorunda kalanlara. Hatta; inşallah hiçbirimiz böyle zor bir durum yaşamayız. Amin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.