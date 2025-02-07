Yangında ölen Nazlıcan'ın babası dehşet anlarını anlattı

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'ta yer alan 3 katlı binanın en üst katında bugün 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede her yeri sardı. Yangını fark eden Nazlıcan Pehlivan (12) ağabeyini uyandırdı.

NAZLICAN HAYATINI KAYBETTİ

Dairede bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken Nazlıcan içeride mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri Nazlıcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alevlere teslim olan aile kullanılamaz hale geldi.

"'AĞABEY GELEMİYORUM, YATAĞIM YANIYOR' DİYOR"

Nazlıcan'ın babası Oktay Pehlivan dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Akşam uyuduğumuzda bir şey yoktu. Elektrikli soba yanımda. Elektrikli ocağı prize taktık. Lambiri tavan olduğu için sabah saat 6 gibi yanmaya başlıyor. Tabii kabloları ısınma yapıyor. Elektrikli ocaktan dolayı. Önce tavan yanmaya başlıyor, tavan yanınca benim kızın yatağı oradaydı. 14 yaşındaki ağabeyi ise burada yatıyordu. Tavanı komple alev sardıktan sonra kızım ağabeyine sesleniyor. 'Ağabey kalk annemleri kaldır' diyor. Ev yanıyor. Çocuk kalkıyor ama zaten o anda alevler evin yarısını sarmış. Ağabeyi bizi kurtarmaya gelirken bağırıyor, 'Nazlıcan sen de gel'. O da diyor ki, 'Ağabey gelemiyorum, yatağım yanıyor. Alevlerden dolayı gelemiyorum, babamı kaldırın, beni kurtarın' diyor."

"BİZİ KURTARDI AMA KENDİSİNİ FEDA ETTİ"

Oğlunun kendisini kaldırdığında yerden 30 santimetre yukarıya kadar evin komple alevler içerisinde olduğunu belirten Pehlivan, "Simsiyah duman vardı, dumandan alevler dışarıya doğru püskürme yapıyordu. Nazlıcan diye bağırıyorum ama Nazlıcan 2 bazanın arasındaki boşluğa saklanmış. Alevlerden korunmak için. Hiçbir şey yapamadım o anda. Alevler salona doğru iyice çoğalmaya başlayınca salondaki lambirilerde yanmaya başladı. Tavan tutuştu. Çocuk kalkıp ağabeyini çağırmasa, çocuklar bizi uyandırmamış olsa ne ben ne de diğer taraftaki kızlarım ne de buradaki çocuklar hiçbir tanesi şu anda hayatta olmayacaktık. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti. Temiz bir evlat olarak gitti. Çok utangaç çok çekingen çocuktu. Derslerinde başarılı bir çocuktu. Ben razıyım, Allah'ım da razı olsun ondan." dedi.

"OTEL YANGININDA ÖLEN KIZ ÇOCUĞUNA ÜZÜLÜRKEN BENİM BAŞIMA GELDİ"

Pehlivan "Ev gider de her şey gider de bir canın gitmesi çok kötü. 2 gün öncesinde otel yangınında vefat eden bir öğrenci kız çocuğu vardı. Sırasına çiçekler koymuştular. Çocuğa üzülürken iki gün sonra benim başıma geldi. Benim söylemek istediğim kesinlikle insanlar donsunlar ne yaparsa yapsınlar ama elektrikli ocağı kullanmasınlar akşam yatarken kesinlikle kullanmasınlar. Şu an ne oldu kızım morgda yatıyor. Bugün kızımla birlikte gezmeye gidecektik." diye konuştu.