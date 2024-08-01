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9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

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İstanbul'da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Toplanan öfkeli kalabalık kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüphelinin evini taşladı. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. Linç edilmek istenen şüpheli mahalleden zırhlı polis aracıyla çıkartıldı.

İstanbul Başakşehir'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen madde bağımlısı şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından engellendi. Vatandaşlar polis ekiplerine tepki gösterip taş attı. Şüphelinin evine de saldırıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iddiaya göre akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir kızı taciz ettiği ileri sürülen madde bağımlısı şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı.

9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

Şahıs kaçmaya çalışırken olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kalabalık ise şüpheliye linç girişiminde bulundu.

9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

Polis ekipleri, zırhlı araca bindirilen şahsı darp etmeye çalışan kalabalığı dağıtmak için biber gazlı müdahalede bulundu. Şüpheli polis merkezine götürüldü, vatandaşlar ise şüphelinin evinin önünde bekleyerek evini taşladı.

9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta tedbir alırken, vatandaşlar olay yerinde polis ekiplerine tepki gösterip, taş attı. Polis kalabalığı dağıtmak için gazlı müdahalede bulundu.

9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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