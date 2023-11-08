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Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

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İstanbul Başakşehir'de Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerineİstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

6 İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Haberler

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