Sağlığım İş Yerinde Projesi Bartın'da Tanıtıldı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sağlığım İş Yerinde" projesinin lansmannda katılımcıların el kavrama kuvveti ölçüldü. Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ın el gücü ortalamanın üzerinde, vali korumalarının el kuvveti ise normal değerlerin iki katından fazla çıktı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, çalışan sağlığını korumayı ve güvenli bir üretim kültürü oluşturmayı hedefleyen "Sağlığım İş Yerinde" projesinin tanıtım programı Bartın Organize Sanayi Bölgesi yönetim binasında gerçekleştirildi. Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk Çağlar, il protokolü, işverenler, yöneticiler, işçiler ve çevre köylerden vatandaşlar katıldı.

Günümüzde kanser, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların, toplum sağlığını tehdit eden en önemli sorunlar arasında yer aldığını belirten Vali Arslan, "Ancak bu hastalıkların önemli bir bölümünde, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması ve risklerin erken dönemde fark edilmesi büyük önem taşımaktadır. İşte bu nedenle, sağlığın korunması ve hastalıkların ortaya çıkmadan önce önlenmesi konusunda iş yerlerini çok önemli bir fırsat alanı olarak görüyoruz. Çünkü çalışanlarımız günlerinin önemli bir bölümünü iş yerlerinde geçiriyor. İş yerinde oluşturacağımız sağlıklı yaşam kültürünün, çalışanlarımızın yanı sıra ailelerine ve toplumun geneline de olumlu şekilde yansıyacağına inanıyoruz. Sağlığım İş Yerinde Projesi ile çalışanlarımızı sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve alkolün zararları, kronik hastalıklardan korunma ve erken tanı konusunda bilgilendirmeyi; ihtiyaç duyan çalışanlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Buradaki temel amacımız yalnızca hastalıkları tedavi etmek değil; hastalanmadan önce sağlığımızı korumak, sağlıklı yaşamı günlük hayatımızın doğal bir parçası haline getirmektir. Bir toplumun en büyük gücü, sağlıklı ve üretken bireyleridir. Bu anlayışla çalışanlarımızın sağlığını, ülkemizin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Kamu kurumlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, işverenlerimizin ve çalışanlarımızın el ele vermesiyle bu projenin güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum" dedi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ise, "Bugün sağlık hizmetinin açılışını değil, seyyar sağlık hizmetlerinin startını veriyoruz. İş yerinin de sağlık hizmetlerinin daha verimli uygulanması ve erken teşhisin arttırabilmesi için önemli bir çalışma. Bu hizmetten herkesin faydalanması gerekir. Erken tanının önemini daha iyi anlamalıyız. Obezite ve bağımlılıklar çağımızın hastalığı. Özellikle sigara, alkol ve son zamanlarda ise sosyal medya bağımlılığı sürekli önümüze çıkıyor. İnşallah bu hizmetler amacına ulaşır" şeklinde konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk Çağlar da, "Sağlık Bakanlığının temel misyonun tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanında koruyucu sağlık hizmetleridir. Bu kapsamda bu projeyi başlatmış bulunuyoruz. Proje kapsamında Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki çalışanlara Sigara Bırakma Polikliniği, kanser tarama ve ayrıca obeziteyele mücadele bakımından bazı hizmetlerde bulunacağız ve bunları ücretsiz olarak kapınıza getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Sağlık Müdürü Özkan Pulat da projenin önemi ve uygulanması ile ilgili bilgiler verdi.

Kavrama kuvveti ölçümleri ilgi gördü

Projenin tanıtımın ardından ise Organize Sanayi Binası'nda işçi ve vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak sunulacak olan test ve hizmetlerin bulunduğu alana geçildi. Burada ise protokol üyeleri, gazeteciler, korumalar, işverenler, firma yöneticileri, işçiler ve köylülere, şeker, tansiyon ve el kavrama gücü testleri yapıldı. Testler arasında ise en fazla ilgiyi ise el kavrama kuvveti ölçümleri gördü. Tek tek bilek kavrama güçlerini test eden katılımcılar, sonuçlardan ise oldukça memnun kaldı.

Vali ve vekilin eli kuvvetli çıktı

Yaş ve cinsiyet gibi etkenlerin de göz önünde bulundurularak yapılan testlerde Vali Nurtaç Arslan'ın kadınlar için olan 22 kilogramlık ortalama değerin, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ise erkekler için olan 32 kg'lık ortalama değerin çok üstündeki bir orana sahip olduğu açıklandı.

Kadın ve erkek korumaların gücü dikkat çekti

Vali Arslan'ın koruma memurlarının kavrama kuvvetini ölçüm sonuçları ise şaşırttı. Erkek ve kadın korumaların 75 kg ve 38 kg olarak ölçülen el gücü, etkinlikte yer alan kadın ve erkekler arasındaki en yüksek el kavrama kuvveti oldu. Korumaların gücünü duyanlar, çıkan sonuca inanmakta zorlandı

Üniformalılar 45 kg'yi aştı

Ölçümlerde, 45 kilogram üstünde bir kavrama kuvveti ise programa üniformalarıyla katılan Bartın Alay Komutanı Mehmet Baykal, Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Cihan Seymen'de tespit edildi. Bartın Ticaret Odası Başkanı Halil Balık'ın da kavrama kuvveti ise 50 kg'ım üstünde çıktı. Organize sanayi çalışanlarına yönelik yapılan ilk ölçümlerde ise kadınların 33-30 kg aralığında, erkeklerin ise 34 ile 42 kg aralığında bir kavrama kuvvetine sahip olduğu belirlendi.

6 bin 700 fabrika işçisi ücretsiz testten geçirilecek

İl Protokolü ve katılımcılar, Organize Sanayi'de 6 ay boyunca ücretsiz hizmet verecek sigara bırakma, psikolojik destek, obeziteyle mücadele gibi hizmetlerin sunulduğu alanları da gezdi. Kurulan stantlarda 6 ay boyunca verilecek hizmetlerle, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 300 firmanda çalışan 6 bin 700 işçi ile çevre köylerde yaşayan binlerce kişinin sağlık değerleri ücretsiz olarak ölçülerek, tansiyon, diyabet ve obezite, bağımlılık, psikolojik rahatsızlıklar ve bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık sorunları ile mücadele gibi konularda destek verilecek. Ayrıca organize sanayi bölgesi ve çevre köylerde bir süre hizmet verecek olan mobil sağlık tarama aracı ile de işçilerin kanser gibi diğer sağlık sorunlarının erken evrede tespit edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı