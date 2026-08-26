İtalya'da sağlık çalışanı, dağdaki kurtarma operasyonunda kayalıklardan yuvarlandı
İtalya'nın Dolomit Dağları'nda tırmanış sırasında düşen 25 yaşındaki dağcı için yapılan kurtarma operasyonunda, bir sağlık çalışanı sedyenin kayması sonucu dengesini kaybedip metrelerce yuvarlandı. Olayda yaralanan doktor ve dağcının durumunun hayati tehlike içermediği belirtildi.
- İtalya'nın Dolomit Dağları'ndaki Falzarego Kuleleri bölgesinde kurtarma operasyonu sırasında bir sağlık çalışanı sedyenin kaymasıyla dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlandı.
- 22 Ağustos'ta tırmanış sırasında düşen 25 yaşındaki dağcıyı kurtarmak üzere sevk edilen ekiplerin operasyonunda, doktor sedyeyle birlikte birkaç metre kayalık zeminde yuvarlandı.
- Olay yerinde müdahale edilen hem yaralı dağcının hem de kazada yaralanan doktorun durumunun hayati tehlike arz etmediği bildirildi.
İtalya'nın Dolomit Dağları'nda tırmanış sırasında düşen bir dağcıyı kurtarmak üzere bölgeye sevk edilen acil durum ekiplerinden bir sağlık çalışanı, kurtarma operasyonu sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı.
KURTARMA OPERASYONUNDA METRELERCE YUVARLANDI
İtalya'da 22 Ağustos'ta tırmanış sırasında düşen 25 yaşındaki dağcıya yardım etmek üzere bölgeye sevk edilen acil durum ekiplerinin operasyonunda korku dolu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Dolomit Dağları'ndaki Falzarego Kuleleri bölgesinde gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sırasında bir sağlık çalışanı, sedyenin kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, iki kurtarma görevlisinin yaralı dağcıyı sedyeye yerleştirdiği sırada sedyenin aniden kaydığı ve sağlık çalışanının da sedyeyle birlikte birkaç metre boyunca kayalık zeminde yuvarlandığı görüldü. Doktorun arkasından bazı küçük ve orta boylu taş parçalarının da yuvarlandığı görüldü.
Hem yaralı dağcıya hem de kazada yaralanan doktora olay yerinde müdahale edildi. Her iki kişinin de durumunun hayati tehlike arz etmediği bildirildi.