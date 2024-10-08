Barselona'da 1 yaşındaki kız çocuğunu tokatlayan adam gözaltına alındı

Barcelona'nın ünlü Montjuic tepesinde, turistlerin yoğun olduğu bir bölgede korkunç bir olay yaşandı. 31 yaşında Ekvadorlu bir adam, bir yaşındaki turist bir kız çocuğunu tokatladı. Olay anı kameralara yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerde, adamın önce çocuğu korkuttuğu, ardından küçük kızın yüzüne sert bir tokat attığı görülüyor. Çocuğun ailesi hemen müdahale ederek kızlarını alıp uzaklaştı. Polis, küçük kızın hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırılmasına gerek olmadığını açıkladı.

Saldırgan, aynı hafta sonu iki kişiye daha saldırdığı iddiasıyla pazar günü tutuklandı. Şüpheli, salı günü mahkemeye çıkarılacak.

Bu olay, Barcelona'da ve İspanya'nın diğer turistik bölgelerinde artan turizm karşıtı protestolarla aynı döneme denk geldi. Şehirde yaşanan konut krizi, artan kiralar ve yerel halkın yaşam kalitesinin düşmesi, turizme karşı tepkileri artırıyor.

Barcelona Belediye Başkanı Jaume Collboni, bu sorunlara çözüm bulmak için 2028'e kadar tüm kısa süreli kiralamaları kaldıracak bir plan açıkladı. Ancak yerel halk, turizmin olumsuz etkileriyle mücadele için daha fazla önlem alınması gerektiğini düşünüyor.

Bu olay, Barcelona'nın turizm politikalarını ve güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. Şehir yönetimi, turizmin ekonomik faydalarıyla yerel halkın ihtiyaçları arasında denge kurma konusunda zorlu bir sınavla karşı karşıya.