Banu Parlak, ruhsatsız silah bulundurma suçundan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah ile çektiği bir videonun ardından 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu. Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İSTANBUL DHA- 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı. Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah ile çektiği bir videonun ardından 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak savcıya ifadesini verdi. Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Serbest bırakılan Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.