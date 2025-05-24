Bandırma'da Yaşlı Vatandaşın Dolandırılma Girişimi Engellendi

Bandırma'da Yaşlı Vatandaşın Dolandırılma Girişimi Engellendi
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Bandırma'da yaşlı bir vatandaş, kendisini 'Emniyet Müdürü' olarak tanıtan bir dolandırıcının hedefi oldu. Polis ekipleri, şüpheli durumu fark ederek dolandırıcılık girişimini bertaraf etti. Yaşlı adam, 24 bin Euro verdikten sonra 1 milyon lira çekmeye çalışıyordu. Şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bandırma'da yaşlı bir vatandaşın dolandırılmak istendiği olay, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle engellendi.

Kendisini "Emniyet Müdürü" olarak tanıtan şahıs, 1948 doğumlu emekli C.T'den 24 bin Euro aldıktan sonra 1 milyon lira tutarındaki başka bir parayı da çekmesini sağlamak istedi.

20 Mayıs 2025 tarihinde ilçede faaliyet gösteren bir banka şubesinde, yaşlı bir vatandaşın yüksek meblağda para çekmeye çalışması banka görevlilerinin dikkatini çekti. Şüpheli durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı.

Yapılan görüşmede, emekli C.T'nin, kendisini telefonla arayan ve "Emniyet Müdürü" olarak tanıtan şahıs tarafından kandırılarak 24 bin Euro'yu elden teslim ettiği, ardından yönlendirilerek yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki başka bir parasını da çekmek üzere olduğu belirlendi.

Vatandaşın iş birliğiyle sürdürülen operasyon kapsamında, parayı teslim almak üzere müştekinin evine gelen 2008 doğumlu E.A, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin daha önce de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, 21 Mayıs 2025 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları telefonla arayıp kendisini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemeleri ve bu kişilere para veya değerli eşya teslim etmemeleri konusunda uyardı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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