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Bandırma'da gizli kamera skandalı zanlısı evinde ölü bulundu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastanenin tuvaletine gizli kamera düzeneği kurarak görüntü kaydettiği ortaya çıkan şahıs, evinde ölü bulundu. Zanlının ölüm nedeni henüz belirlenmedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastanenin tuvaletine gizli kamera düzeneği kurarak görüntü kaydettiği ortaya çıkan şahıs, evinde ölü bulundu.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan gizli kamera skandalı zanlısı T.Ö. (52), Bandırma'nın Sunullah Mahallesi'ndeki ikametinde ölü olarak bulundu. T.Ö.'nin evinin kapısını açmadığının bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. T.Ö.'nün cenazesi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın ölümünde kalp krizi şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tuvaletine bir çanta içine yerleştirilmiş şekilde gizli kamera düzeneği kurduğu ortaya çıkan T.Ö. gözaltına alınmış ve sorgusunda 4 yıl boyunca bu şekilde görüntü kaydettiğini itiraf etmişti. T.Ö. tutuksuz olarak yargılanıyordu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Bandırma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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