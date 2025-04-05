Balkondan sarkıttığı halatla indiği evi soydu, 50 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde 27 Mart'ta bir apartmanda kapısını çaldığı 1'inci kattaki dairede, kimsenin olmadığını anlayan şüpheli, kapının kilidini kırıp içeri girdi. Şüpheli burada bulduğu 40 bin TL ile altın yüzüğü çalıp kaçtı.

BALKONDAN SARKITTIĞI HALATA TUTUNARAK İNDİĞİ EVİ SOYDU

6 gün sonra ise Yenişehir Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 5'inci katındaki boş daireye girdi. Yanında getirdiği halatı balkon demirlerine bağlayan şüpheli, bayram tatili için şehir dışında olduğu öğrenilen ailenin 4'üncü kattaki dairesinin balkonuna üst kattan sarkıttığı halata tutunarak indi. Balkon kapısının kilidini kırıp daireye giren şüpheli 10 bin TL'yi alıp, sarkıttığı halata tutunarak, 5'inci kata çıktı.

BOŞ ARSADA KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

Şüphelinin, hırsızlık yaptığı evlerin bulunduğu sokaklara kamyonetle geldiği, boş bir arsada kıyafetlerini değiştirdiği ve koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

50 GÜVENLİK KAMERASININ GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Her iki ailenin ihbarıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, evlere giren şüpheli ile ona yardım eden kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, 50 güvenlik kamerasının görüntüsünü izleyerek şüphelilerin, Suriye uyruklu Mohamad O. (48) ile damadı Abdullah H. (26) olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DAMADI ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Adreslerine düzenlenen baskınla yakalanan şüphelilerden Mohamad O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kendisine yardım eden damadı Abdullah H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.