Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

10 Ağustos'ta 6.1 depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçılar devam ediyor. İlçede son olarak 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. İlçede son olarak saat 23.09'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

6.1 büyüklüğündeki depremin korkusunu atlatamayan Sındırgı halkı kısa süreli panik yaşadı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

SINDIRGI 6.1 İLE SALLANMIŞTI

10 Ağustos günü saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Çevre illerden de hissedilen deprem, büyük paniğe neden olmuştu.

Depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişide yaralanmıştı. Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken; 675'i konut, 70'i işyeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edilmişti. Depremin ardından ise çok sayıda artçı deprem meydana gelmişti.

