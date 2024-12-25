Balıkesir'deki patlamada ölen gencin eşi: 4 haftadır makinenin bozuk olduğunu söylüyordun

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan Enes Kırmızı (28) son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin tabutunun başında gözyaşı döken Feyza Kırmızı'nın sözleri ihmal iddialarını gündeme getirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Enes Kırmızı için düzenlenen cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kırmızı'nın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

"4 HAFTADIR MAKİNENİN BOZUK OLDUĞUNU SÖYLÜYORDUN"

2.5 yaşında bir oğlu olan Enes Kırmızı'nın eşi Feyza Kırmızı'nın cenaze namazı öncesi eşinin tabutuna sarılarak söyledikleri yürekleri dağladı. Eşinin tabutunun başında gözyaşı döken Feyza Kırmızı, "Her şey senin istediğin gibi olacak. Çocuğumuz seni çok iyi tanıyacak, çok sevecek. Sana bunu yaşatanlar hesabını verecek. 4 haftadır makinenin bozuk olduğunu söylüyordun. Tamir edip edip çalıştırdılar. Ben senin ruhunu sevdim, ruhun hep benimle olacak." dedi. Sabotaj ihtimalinin olmadığının açıklandığı olayda Kırmızı'nın sözleri "Patlamada ihmal mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

AYNI FABRİKADA 10 YIL ÖNCE DE PATLAMA OLMUŞ

Mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014'te de 3 gram av barutunun patlaması sonucu 6 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. Patlama, çalışanların hızlı müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı.