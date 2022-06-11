Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: "Kınaya giderken kaza yaptılar" - Haberler

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Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: "Kınaya giderken kaza yaptılar"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: 'Kınaya giderken kaza yaptılar'

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili konuşan Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akçan, minibüsün kınaya giderken biri kaza yaptığı belirterek, "Düğün için ben getirdim. Onlar minibüsle dönmek istedi" dedi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili konuşan Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akçan, minibüsün kınaya giderken biri kaza yaptığı belirterek, "Düğün için ben getirdim. Onlar minibüsle dönmek istedi" dedi.

Dursunbey-Kepsut Karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonunun çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 1'inin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 7'e yükseldi. 11 yaralının da kaldırıldıkları hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yaşanan feci kazanın ardından hayatını kaybedenleri düğün için kendisinin getirdiğini söyleyen Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akçan, "Düğün cemiyetinin olduğu yere getirdim. Geldikten sonra 'Biz minibüsle gideceğiz' dediler. Ben de çarşıya gittim. Yarım saat geçmeden bu haber geldi. Ben kendi köylülerimle görüştüm. Balıkesir'de kına cemiyeti vardı. Oraya gidiyorlardı. Herkes birbirine yakındı. Hepsi aynı aileden değillerdi. Hepsi aynı mahalleden, Kızılöz Mahallesi. Damat aynı arabada mıydı bilmiyorum. Onu hiç görmedim. İki minibüs kınaya giderken biri kaza yapıyor. Kazada annemin kardeşinin gelini de vardı. O da hayatını kaybetti" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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