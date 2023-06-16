Balat'ta kullanılmayan arsaları işgal edip sahiplerini silahla tehdit ettikleri iddia edilen örgüte dava İstanbul'da özellikle Balat'ta sahipleri tarafından kullanılmayan bina ile arsaları işgal edip kullandıkları, hak sahiplerini ise silah yoluyla tehdit ederek sindirmeye çalıştıkları iddia...

Balat'ta kullanılmayan arsaları işgal edip sahiplerini silahla tehdit ettikleri iddia edilen örgüte dava

İSTANBUL - İstanbul'da özellikle Balat'ta sahipleri tarafından kullanılmayan bina ile arsaları işgal edip kullandıkları, hak sahiplerini ise silah yoluyla tehdit ederek sindirmeye çalıştıkları iddia edilen örgüte yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede örgütün lideri olduğu öne sürülen 1 şüphelinin daha önce Ortaköy'deki bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada yer aldığı, diğer 1 şüphelinin ise sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı yaralayarak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'da özellikle Balat'ta sahipleri tarafından kullanılmayan bina ve arsaları işgal edip kullandıkları, hak sahiplerini ise silah ve tehdit kullanarak sindirmeye çalıştıkları iddia edilen silahlı örgüte yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 kişi 'müşteki', 30 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki Enes Kaya'nın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldığı, örgütün kurucusu ve lideri olduğu öne sürülen şüpheli Mesut Baraj'ın emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelilerle birlikte, örgüt faaliyeti neticesinde yağma, hakkı olmayan yere tecavüz gibi suçları işleyerek haksız kazanç sağladıkları aktarıldı.

Balat'ta kullanılmayan bina ve arsaları işgal ettikleri aktarıldı

İddianamede, şüpheli Baraj'ın emir ve talimatı doğrultusunda hareket eden örgüt üyesi şüphelilerle birlikte yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, özellikle Balat Mahallesinde sahipleri tarafından kullanılmayan bina ve arsaları işgal edip kullandıkları, gayrimenkullerini boşaltmalarını istemeyen hak sahiplerini ise cebir ve tehdit kullanarak sindirmeye çalıştıkları, örgüt mensubu olmaları ve örgütün korkutucu gücünden istifade etmiş olmaları nedeniyle çevrede korku yarattıkları da kaydedildi.

Talimatların sorgulanmaksızın yerine getirildiği belirtildi

Şüphelilerin örgüt mensuplarının kendisini göstermek ve üstünlüğünü kabul ettirmek adına silahlı eylemlerde bulunduklarının aktarıldığı iddianamede, eylemleri yaparken aralarında hiyerarşik bir yapının bulunduğu, şüpheli Mesut Baraj'ın tüm talimatlarının örgüt yöneticileri ve üyeleri tarafından sorgulanmaksızın yerine getirildiği, örgütün eylemlerinin süreklilik ve devamlılık arz ettiği, eylemlerini yaparken de silah kullanmaktan hiç çekinmedikleri kaydedildi.

"Mahallenin ağabeyiyiz, sokak bize ait, devlet gelse bizi buradan çıkaramaz'

İddianamede şüphelilerin, sahiplerinin sık uğramadığı binaları ve daireleri öğrenip buralara kilitlerini kırarak içeri girdikleri, tadilat yaptırdıkları, arsaların üzerinde ise haksız ve kanunsuz şekilde otopark işlettikleri belirtildi. Şüphelilerin ayrıca değnekçilik de yaptıkları, gezmek ve kafelerde oturmak için Balat'a gelen vatandaşların otomobillerini sokağa park etmelerine müsaade etmedikleri, park etmek isteyen vatandaşları 'mahallenin ağabeyiyiz, sokak bize ait, devlet gelse bizi buradan çıkaramaz' diye tehdit ve darp ettikleri kaydedildi.

Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı da tehdit etmişler

Şüpheli Mesut Baraj'ın, sinemasal kurucusu müşteki Enes Kaya'nın kiralamış olduğu yerlerin kendi arkadaşlarına ait olduğunu söylediğinin aktarıldığı iddianamede, bu adreslerde kendilerinin faaliyet göstereceklerini belirttiği, bir derdi olan varsa karşılarında kendilerini bulacağını, çok güçlü olduklarını, onlara karşı olursa veya onların yanında olmazsa bunun bedelini ödeyeceğini söyleyerek tehdit ettiği de anlatıldı. İddianamede ayrıca, şüpheli Recep Çetin'in müşteki Enes Kaya'ya yönelik silahlı saldırı nedeniyle ayrıca soruşturma yürütüldüğü, İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın yapıldığı ve sanık hakkında hapis cezası verildiği de kaydedildi.

Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanındaki çatışmaya yer verildi

Örgüt tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen 14 ayrı eyleme yer verilen iddianamede, şüpheli Baraj'ın 8 Eylül 2022'de yanında bulunan İnci Cennet Eroğlu ve Recep Çetin ile eğlenmek için gittikleri Ortaköy'deki bir isimli eğlence mekanında yaşamış oldukları tartışma sonrası mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildikleri ve olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı. Daha sonra örgüt lideri şüpheli Baraj'ın darp edildiği mekanın önüne 2 motosikletle geldiğinin aktarıldığı iddianamede, örgüt üyesi şüpheliler Selman Çetin, Süleyman Can, Ferdi Kurt, Şeyhmus Yavuz'un intikam almak amacıyla silahla saldırı düzenlemek istedikleri, mekanın çalışanlarının da silahla karşılık vermesi üzerine karşılıklı çatışmanın yaşandığı, şüpheliler Selman Çetin, Ferdi Kurt ve Şeyhmus Yavuz ile bir arkadaşıyla eğlenmek amacıyla mekana giden müşteki Mesut Güneş'in de boynundan yaralandığı kaydedildi.

195 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mesut Baraj'ın da arasında bulunduğu 30 şüphelinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma', 'nitelikli yağma', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'nitelikli tehdit', 'mala zarar verme', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'parada sahtecilik', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'kasten yaralama',,'hırsızlık', '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3 yıl 7 ay ile 195 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 38.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.