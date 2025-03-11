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Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı

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Erzurum'un Narman ilçesinde ekmek almak üzere bakkala giden 10 yaşındaki Murat Tutar başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırılan çocuk ağır yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ederken acılı baba, "Çocuğum tanınmaz haldeydi. Boğazında diş izleri vardı. Kulak memesi ise yoktu, kafasındaki delikleri diktiler" diye konuştu.

Konya'da 10 sokak köpeğinin saldırısında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana El Selci'nin ölümünün acısı halen tazeyken bir saldırı haberi de Erzurum'dan geldi. Narman ilçesine bağlı kırsal Sütpınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında ekmek almak üzere bakkala giden 10 yaşındaki Murat Tutar sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

SOKAK KÖPEKLERİ ÇOCUĞU PARÇALADI

Köpeklerin, başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırdığı Tutar, ağır yaralandı. Bakkala giden bir kişi tarafından kurtarılan Murat Tutar, ailesi tarafından Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tutar, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan Murat Tutar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"BOĞAZINDA DİŞ İZLERİ VARDI, KULAK MEMESİ YOKTU"

Oğlunun bakkala giderken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten acılı baba Yakup Tutar (34), "Mahallede bir bakkal var, bize biraz uzak. Dün saat 17.00 civarında ekmek almaya giderken yolda karşılaştık. Nereye gittiği sorduğumda dedesinden para alıp ekmeğe gittiğini söyledi. Her zaman da gidiyordu. Aradan 30 dakika geçtikten sonra komşumuz da ekmek almaya gidiyordu. Babamı sordu ve ona ekmek alması için Murat'ı gönderdiğini söyledim. O da bakkala doğru gitti. 10 dakika geçtikten sonra bağırarak geri geldi. Arkadaşım Eyüp ile birlikte çocuğumu getirmişler. Ben ahırdan çıkıp, çocuğumu kanlar içinde gördüm ve tanınmaz haldeydi. İlk önce kafasının arkasındaki yaraları fark etmedim. Hastaneye götürmek için arabaya alırken baktığımda derilerin kalktığını gördüm, boğazında diş izleri vardı. Kulak memesi ise yoktu, kafasındaki delikleri diktiler. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sevinçli haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı

"YAVRUMU KANLAR İÇİNDE GETİRDİLER"

Torunun tedavi gördüğü yoğun bakım servisi önünde ağlayarak bekleyen Zafer Tutar ise "Ekmek alması için para verdim ve kendisine istersen beraber gidelim dedim. O tek gitmek istedi ama yavrumu kanlar içinde geri getirdiler. Belediyeler neden bu başıboş köpekleri toplamıyorlar? Daha kaç çocuk bu şekilde yaralanacak veya ölecek" diye konuştu.

Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı

Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeynep burcu Halat:

Tüm mama lobisinden korkan belediyeleri allah cezasını versin inşallah.başita yenimahalle belediyesi ve fethi yaşarın.köpek korkusundan sokağa çıkamıyoruz. ,o kadar cimer başvurusu yaptık tek birşey yapmadı

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