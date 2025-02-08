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Bakanlık 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin kaçak olduğu iddiasını yalanladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiği 'Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'da çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği"Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Geçtiğimiz haftalarda Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu öne sürüldü.

Bakanlık 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin kaçak olduğu iddiasını yalanladı

BAKANLIKTAN İDDİALARA YANIT

Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan bakanlık, "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir" açıklamasından bulundu.

Bakanlık 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin kaçak olduğu iddiasını yalanladı

22 KİŞİ TUTUKLANDI

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturmada şimdiye kadar aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın da olduğu 22 kişi tutuklandı.

Bakanlık 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin kaçak olduğu iddiasını yalanladı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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