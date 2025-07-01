Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kabus geri döndü. Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları çıktı. Alevlerle mücadele devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu açıkladı.

"İZMİR, MANİSA VE HATAY'DA YANGINLAR KISMEN KONTROL ALTINDA"

Hatay'da kameralar karşısına geçen Bakan Yumaklı sevindiren haberi verdi. Yumaklı, " İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Rüzgarın hızı 67 km'yi aştı." dedi.

ISPARTA YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yaylabel köyü Yaka Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, ilk etapta 2 helikopter, 20 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale gerçekleştirildi. Alevlerin yaklaştığı Yukarı Yaylabel köyü ile Yaka ve Ayanaç mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

MANAVGAT'TA 3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Dolbazlar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 ildeki orman yangınlarında şu ana kadar 132 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, orman yangınlarıyla ilgili 5 ilde devam eden hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'de şu ana kadar; Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.