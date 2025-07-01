Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında

Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin birçok şehrinde devam eden yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, "İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kabus geri döndü. Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları çıktı. Alevlerle mücadele devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu açıkladı.

"İZMİR, MANİSA VE HATAY'DA YANGINLAR KISMEN KONTROL ALTINDA"

Hatay'da kameralar karşısına geçen Bakan Yumaklı sevindiren haberi verdi. Yumaklı, " İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Rüzgarın hızı 67 km'yi aştı." dedi.

Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında

ISPARTA YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yaylabel köyü Yaka Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, ilk etapta 2 helikopter, 20 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale gerçekleştirildi. Alevlerin yaklaştığı Yukarı Yaylabel köyü ile Yaka ve Ayanaç mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

MANAVGAT'TA 3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Dolbazlar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 ildeki orman yangınlarında şu ana kadar 132 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında

Bakan Kurum, orman yangınlarıyla ilgili 5 ilde devam eden hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'de şu ana kadar; Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Gidin artık bu memleketin başından milleti ayrı yaktınız, memleketi ayrı yaktınız.

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Haber YorumlarıZANDAR :

Bildiğim, takip ettiğim kadarıyla, şu anda Akdeniz ülkeleri içinde tek yangın bizde. Siyaseti falan her şeyi bir kenara bırakın, bizim millet beş para etmez bir millet.

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Haber YorumlarıHalkınsesi:

ormanların içine belirli aralıklarla çeşmeler yapılmalı denizden tazyikle şu aktarılacak sekilde böylece yangın anlarında daha çabuk müdahale edilir denizdeki suyu yerin altından evdeki çeşmeler gibi tazyikle ormanda kurulacak cesmelere aktaracak sistem yapılmalı yoksa helikopterle itfaiye ile yeteri suyu kısa zamanda tasimak zor oluyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yaza yeni girdik o bölgelerde her sene büyük orman yangınları oluyor kırk sene önce askerken ben çok şahit oldum şimdi askerleri bizi götürdükleri kadar yangına götürüyorlarmı bilmem her hafta milasta orman yangını oluyor bizde gidiyorduk şimdi iklim ısındı yazlar çok uzadı yangın tehlikesi çok daha artı yangın hafifledi diye sevinilmesin tedbir alınsın sorumsuz çok insan var yıl boyunca ormanlar yangın tehlikesi altında

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Haber YorumlarıALİ BEY:

ÖNLEM ALMA KONTROL ALTINA ALINMASINA SEVİN. TİPİK BİR BOLU OTEL YANGINI VERSİYONU. YÖNETİCİMİZ UYUYORMUUUUU. (PARDON YÖNETİCİLERİMİZ.)

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