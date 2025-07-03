Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı.

BUCA'DAKİ YANGININ NEDENİNE İSYAN ETTİ

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangının fabrikadaki kaynak işleminden doğduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Buca'da sanki biz hiç uyarmamışız, ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikadaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcım çöplere, çöplerden de ormana sıçradı. Maalesef yerleşim yerlerinin etrafına yaklaşan bir yangın oluştu. Neredeyse 10 gündür bir mücadele veriliyor, başka nasıl anlatabiliriz bunu?" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN OMUZ OMUZA VERMESİ GEREKİR"

Tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Yumaklı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Rüzgar var, yüksek ateş var hem de İzmir'de. Günlerdir, 10 gündür neredeyse irili ufaklıları dahil edersek burada mücadele veriliyor ama biz bunu başka nasıl anlatacağız, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bütün vatandaşlarımıza sadece kendilerinin hassasiyeti değil yanlarında bu duyarsızlığı gösteren kişileri uyarmalarını istiyoruz. Bu toplumsal bir konu. Herkesin omuz omuza vermesi gerekir. Eğer biz bilseydik ki orada kaynak yapacaklar gider ona müdahil olurduk. 86 milyonun nerede ne yapacağını nasıl bilebiliriz?

"BUCA'DAKİ DUYARSIZLIK OLMASAYDI, ÖDEMİŞ YANGINIYLA İLGİLİ GÜZEL HABERLER VEREBİLİRDİK"

Türkiye'nin 86 milyon vatandaşı bu mücadeleye destek versin. Yanan her metrekareyi yeşerteceğiz. Önümüzdeki günlerde yine düşük nem ve yüksek sıcaklık uyarıları var. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bugün ekranlarımızda gördüğümüz her şey bir kıvılcımdan çıktı. Bugün Buca'daki o duyarsızlık olmasaydı, bugün size Ödemiş yangınıyla ilgili güzel haberler verebilirdik. Ama güçlerimiz bölündü, yorulduk. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Şu bir haftayı lütfen dışarıda ateşe sebebiyet vermeden geçirelim."