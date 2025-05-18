Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da kaydedilen düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücüler için, "Gereği yapıldı" paylaşımı yaptı. Bakan ayrıca yeni kanun tasarısında yer alan detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre Meclis'e verilen yeni kanun tasarısında böyle durumlarda sürücülere artık 180 bin TL ceza yazılacak, 120 gün ehliyetlerine el konulacak ve 120 gün araç trafikten men edilecek.

Ankara'da bir düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyenler ile ilgili idari para cezası uygulandı. Olaya karışan 3 kişi hakkında işlem yapılırken, 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"49.810 TL PARA CEZASI UYGULANDI"

Bakan Yerlikaya, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dün sosyal medyada, Ankara'da Konya Yolu Aşti istikametinde "ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu" ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir. Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.'ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulanmıştır.Ayrıca U.G. B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten' adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir." 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir. ifadelerini kullandı.

12 GÜN ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

"Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk." diyen Bakan Yerlikaya, yeni düzenleme ile asker uğurlama, düğün vb. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin TL para cezası yazılacağını, 120 gün ehliyetlere de geçici olarak el konulacağını ve 120 gün araçların trafikten men edileceğini aktardı.

Yerlikaya, "Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir" dedi.