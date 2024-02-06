Bakan Tunç, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının detaylarını paylaştı: 34 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Tunç daha sonra yaptığı açıklamada, "Adalet Sarayı'nın önce D Kapısından girmek isteyen 2 terörist polislerin GBT kontrolü sırasında terörist oldukları anlaşılınca kaçmak istiyorlar. D Kapısından kaçıp C Kapısına geliyorlar ve polislerimizle girilen çatışma neticesinde etkisiz hale getirilip öldürüyorlar. Olayla ilgili 34 kişi gözaltına alındı. "diye konuştu.

2 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 3'Ü POLİS YARALANDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken adliye içindekiler yere yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatıldı, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek verdi.

1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olay yerinde inceleme yaptı. Saldırıda ağır yaralanan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANLAR DHKP/C ÜYESİ

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Adliyede öldürülen terörist Pınar Birkoç

BAKAN TUNÇ: GPT KONTROLÜNDE TERÖRİST OLDUKLARI ANLAŞILINCA KAÇMAK İSTİYORLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Adalet Sarayı'nın önce D Kapısından girmek isteyen 2 terörist polislerin GBT kontrolü sırasında terörist oldukları anlaşılınca kaçmak istiyorlar. D Kapısından kaçıp C Kapısına geliyorlar ve polislerimizle girilen çatışma neticesinde etkisiz hale getirilip öldürüyorlar.

Adliyede öldürülen terörist Emrah Yayla

"34 GÖZALTI VAR"

O çatışma sırasında 4 vatandaşımız yaralandı. Bir kadın vatandaşımız hastanede vefat etti. 3 polisimiz yaralandı. Yaralı polislerimizin ve vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi, hastanede tedavi altındalar. Burada daha önce de bir terör girişimi olmuştu, Cumhuriyet Savcımız Selim Kiraz odasında şehit edilmişti. Bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler etkisiz hale getirildi. 34 gözaltı var, soruşturma tüm detaylarıyla sürüyor."

SELİM KİRAZ'IN KATİLİYLE AKRABALIKLARI VAR MI?

Bir akrabalık bağı tespit edilemedi. Bahsettiğiniz, etkisiz hale getirilen erkek terörist 2004'te silahlı terör örgütü üyeliğinden 15 yıl cezaevinde cezası infaz edilmiş. Kadın terörist de yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden biri. O da 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan biri. Ablasının ya da kardeşinin aynı terör örgütü üyeliğinden bu adliyede duruşması söz konusuydu."